TCHAD

Tchad : Mako Fiz, « le chinois noir », défend l'épanouissement des enfants


Alwihda Info | Par - 6 Septembre 2025


L'artiste tchadien Mako Fiz, surnommé "le chinois noir" et connu pour ses multiples talents (humoriste, artiste martial, mentor), a partagé sa philosophie sur l'éducation et le développement humain.


Aimer l'enfant pour ce qu'il est

 
Selon Mako Fiz, les parents ne devraient pas chercher à façonner leurs enfants à leur image, mais plutôt les aimer pour ce qu'ils sont. Il estime que les enfants sont des êtres indépendants sous notre garde, et que notre rôle est d'apprendre d'eux plutôt que de leur imposer nos propres idées. Pour lui, la meilleure chose que l'on puisse faire pour sa famille, ses enfants et la société est de s'améliorer soi-même.


Lauréat de plusieurs distinctions dans les domaines des arts martiaux, de l'humour et du coaching, Mako Fiz a également insisté sur l'importance de l'amélioration de soi. Il affirme que la meilleure chose que l'on puisse faire pour sa famille, ses enfants et le monde est de s'améliorer soi-même.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


