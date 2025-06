Tchad : Mansiri Lopsikreo nommé Conseiller spécial à la Primature

Mansiri Lopsikréo (né le 29 décembre 1982 à N’Djamena) est un ingénieur en équipement rural diplômé d’un master de l’université d’Abu Zaria, au Nigeria. Il a exercé plusieurs fonctions dans le domaine de l’agro-développement au Tchad et à l’international, notamment : Directeur technique pour le Groupe AFRO (Maroc), Directeur de l’aménagement et de la sécurité au sein de l’ANADER (Tchad), Conseiller technique dans des projets agronomiques au Tchad, au Cameroun et au Bénin.



Il s’engage en politique dès 2006 comme président de l’UNDR dans le Logone occidental, puis en 2010 cofonde le parti Al Wasssat avant de créer son propre parti, Les Élites, en 2022.



Candidat à l’élection présidentielle du 6 mai 2024, il arrive en 9ᵉ position sur dix et est nommé conseiller spécial à la Primature le 11 juin 2025.