Tchad : Mansoura Hamid Nouri galvanise le soutien pour le 'Oui' au Référendum

La cheffe de mission Mansoura Hamid Nouri, accompagnée de Mahamat Issa Halikimi et Mahamat Cochi Bokor, poursuit activement sa campagne référendaire après sa visite dans le département de Kouba. Elle se déplace maintenant dans les zones périphériques du département pour sensibiliser les citoyens des coins les plus reculés de Kouba en vue d'une mobilisation efficace.



Les résidents de Kouba, ainsi que les filles et les fils de cette localité, se sont fortement mobilisés pour exprimer leur soutien en faveur du "Oui" lors des élections référendaires constitutionnelles à venir.