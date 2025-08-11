Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Mao célèbre avec ferveur le 65ᵉ anniversaire de l’indépendance


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 11 Août 2025


La ville de Mao, capitale de la province du Kanem, a commémoré avec patriotisme le 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Tchad ce 11 août 2025. La cérémonie officielle s'est déroulée sur la Place de l’Indépendance, en présence d'une foule nombreuse et des autorités locales.


Tchad : Mao célèbre avec ferveur le 65ᵉ anniversaire de l’indépendance


  La célébration a été présidée par le Délégué Général du Gouvernement, le Général Asseif Mahamat Assouni. Après avoir passé en revue les troupes, le Général a déposé une gerbe au pied du monument de l’indépendance, un geste symbolique en hommage aux héros de la nation.

 
Le défilé militaire, qui a constitué le point d'orgue de l'événement, a vu défiler la Gendarmerie nationale, la Garde nationale, l’Armée nationale tchadienne et la Police nationale. La coordination et la diversité des troupes ont été saluées par des applaudissements nourris.

 
Cette commémoration à Mao a permis de réaffirmer les valeurs de souveraineté, d’unité et de résilience qui animent la nation tchadienne, et de marquer une étape historique tout en réfléchissant aux défis à venir.


