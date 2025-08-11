Tchad : Mao célèbre avec ferveur le 65ᵉ anniversaire de l’indépendance





La célébration a été présidée par le Délégué Général du Gouvernement, le Général Asseif Mahamat Assouni. Après avoir passé en revue les troupes, le Général a déposé une gerbe au pied du monument de l’indépendance, un geste symbolique en hommage aux héros de la nation.





Le défilé militaire, qui a constitué le point d'orgue de l'événement, a vu défiler la Gendarmerie nationale, la Garde nationale, l’Armée nationale tchadienne et la Police nationale. La coordination et la diversité des troupes ont été saluées par des applaudissements nourris.





Cette commémoration à Mao a permis de réaffirmer les valeurs de souveraineté, d’unité et de résilience qui animent la nation tchadienne, et de marquer une étape historique tout en réfléchissant aux défis à venir.