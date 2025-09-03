Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Maouloud El Nebi, le 4 septembre 2025 déclaré jour férié


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 3 Septembre 2025



Tchad : Maouloud El Nebi, le 4 septembre 2025 déclaré jour férié
À l’occasion de la célébration de la Fête de Maouloud El Nebi, le gouvernement tchadien a annoncé que le jeudi 4 septembre 2025 sera férié et chômé sur toute l’étendue du territoire national.

La décision est conforme aux dispositions de l’article 1er du décret n°413/PR/MFPTEM/97 du 30 septembre 1997, relatif à la liste et au régime des jours fériés au Tchad.

Dans un communiqué, le ministre de la Fonction Publique et de la Concertation sociale a précisé que la journée du vendredi 5 septembre 2025 restera ouvrable, invitant ainsi les travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé à reprendre leurs activités à cette date.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 02/09/2025

Tchad : les artisans saluent l’attribution d’un terrain pour la construction d’un marché à Ati

Tchad : les artisans saluent l’attribution d’un terrain pour la construction d’un marché à Ati

Tchad : l'Association IJDE a clôturé ses cours d’été à Moussoro ‎ Tchad : l'Association IJDE a clôturé ses cours d’été à Moussoro ‎ 02/09/2025

Populaires

Africa's Business Heroes : les 20 meilleurs entrepreneurs se qualifient pour les demi-finales à Dakar

02/09/2025

Tchad : le ministère de la Femme et de la Petite Enfance condamne fermement les violences contre femmes et enfants

02/09/2025

Tchad : une fillette de deux ans mordue par une hyène à Dagour dans le Salamat

02/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter