Tchad : Maouloud El Nebi, le 4 septembre 2025 déclaré jour férié

À l’occasion de la célébration de la Fête de Maouloud El Nebi, le gouvernement tchadien a annoncé que le jeudi 4 septembre 2025 sera férié et chômé sur toute l’étendue du territoire national.



La décision est conforme aux dispositions de l’article 1er du décret n°413/PR/MFPTEM/97 du 30 septembre 1997, relatif à la liste et au régime des jours fériés au Tchad.



Dans un communiqué, le ministre de la Fonction Publique et de la Concertation sociale a précisé que la journée du vendredi 5 septembre 2025 restera ouvrable, invitant ainsi les travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé à reprendre leurs activités à cette date.