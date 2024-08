Tchad-Mauritanie : le président tchadien assiste à l’investiture du président El Ghazouani à Nouakchott

Le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno est arrivé hier à Nouakchott en Mauritanie, pour prendre part à la cérémonie de prestation de serment et d’investiture de son homologue Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, prévue ce 1er août 2024.



Nouakchott, la capitale, rayonne d’un éclat particulier à cette occasion. La ville, habituellement paisible et baignée par les vents du désert, s’était métamorphosée.



Des drapeaux flottants, des bannières colorées et des affiches annonçant l’événement ornaient les principales artères, tandis que des dispositifs de sécurité renforcés étaient visibles autour des lieux stratégiques, notamment le long de l’autoroute menant à l’aéroport international de Nouakchott Oumtounsy.



C’est dans cette ambiance solennelle que l’avion transportant le président de la République, chef de l’Etat, Mahamat Idriss Deby Itno a atterri le 31 juillet 2024. Le président tchadien a été accueilli à sa descente de l’avion par le Premier ministre mauritanien, Mohamed Ould Bilal. Puis, il a eu droit ensuite aux honneurs rendus par la Garde Verte.



Le rythme accéléré de l’arrivée des délégations étrangères n’a pas permis aux deux personnalités d’avoir des échanges au salon d’honneur. Aussi, le cortège de Mahamat Idriss Deby Itno et sa délégation s’est ébranlé directement pour le centre-ville de Nouakchott.



La Mauritanie et le Tchad, qui partagent une longue histoire de coopération et de solidarité, sont membres de plusieurs organisations régionales, notamment la Communauté des États Sahélo-Sahariens (CEN-SAD), le Comité Permanent Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) et le G5 Sahel. Ces plateformes multilatérales leur permettent de collaborer étroitement sur des questions de sécurité, de développement et d’intégration économique.



Il convient de noter que le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, également président en exercice de l’Union Africaine, avait honoré de sa présence l’investiture du président Mahamat Idriss Deby Itno, le 23 mai dernier. Ce geste symbolique reflète le respect mutuel, et l’engagement des deux dirigeants à renforcer les liens entre leurs pays respectifs.



La participation du président Mahamat Idriss Deby Itno à la cérémonie d’investiture de son homologue, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, témoigne non seulement des relations privilégiées entre le Tchad et la Mauritanie, mais aussi de l’importance de la coopération africaine pour surmonter les défis communs.