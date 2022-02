Tchad : Me Max Loalngar convoqué à la police judiciaire

N'Djamena - La direction de la police judiciaire a transmis une convocation à Me. Max Loalngar, coordonnateur de Wakit Tamma et Me. Koudé Mbaïnaissem. Ils doivent se présenter mercredi 9 février 2022 à 10h.



Samedi dernier, les deux avocats ont tenu un point de presse au cours duquel ils ont dénoncé des crimes de masse perpétrés à Abéché par les forces de sécurité. Ils ont annoncé le dépôt d'une plainte pour retrouver les auteurs des violences afin qu'ils soient jugés.



Détails à suivre.