Tchad : Mission de sensibilisation contre la recrudescence des feux de brousse dans le Kanem





Ce dimanche, la délégation provinciale, placée sous la conduite du Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Kanem, le Général Asseif Mahamat Assouni, a marqué une étape importante de sa tournée en se rendant à Mondo, chef-lieu du département du Kanem-Sud. À son arrivée, le Général Assouni et sa suite ont été chaleureusement accueillis par le Préfet du département, Brahim Saley, entouré des autorités administratives, traditionnelles et des représentants de la société civile.





Cette mission vise non seulement à sensibiliser les communautés rurales aux dangers des feux de brousse, souvent déclenchés par des pratiques agricoles non maîtrisées, mais aussi à renforcer la coordination entre les différents acteurs locaux pour une réponse rapide et efficace.





Le Général Assouni a rappelé, dans son allocution, que la lutte contre les feux de brousse est une priorité pour le Gouvernement, compte tenu des pertes humaines, matérielles et environnementales qu’ils engendrent. Il a également insisté sur la nécessité d’une vigilance collective et d’une implication active de tous les citoyens. Il a ensuite présidé une réunion spéciale avec les autorités administratives, militaires, traditionnelles et locales du département du Kanem-Sud sur la prévention du feu de brousse.



La même mission se poursuivra dans d'autres départements que compte la province.