Tchad : Mister Pif, un réalisateur déterminé à faire avancer le showbiz et le cinéma

Dans une interview accordée à Alwihda Info, Mister Pif a témoigné de son amour pour la réalisation vidéo et de sa détermination à persévérer pour réussir dans ce métier. Initialement passionné par le beatmaking, c'est en voulant réaliser le clip de sa propre chanson qu'il a découvert sa passion pour la vidéo. Incapable de payer le réalisateur qu'il avait contacté, il a décidé de s'initier à la réalisation en travaillant avec un ami photographe. Depuis, il est devenu l'un des réalisateurs les plus appréciés du pays.



En effet, Mister Pif a remporté le prix du meilleur réalisateur vidéo lors de la première édition des DTV AWARDS grâce à son dévouement pour le showbiz. Il a toujours été disponible pour réaliser des clips et couvrir les concerts, sans se soucier des récompenses. Pour lui, l'important est de faire avancer le secteur et d'apporter sa touche personnelle.



Malgré son succès, Mister Pif reste humble et ne blâme pas ceux qui ne croyaient pas en lui au début de sa carrière. Il préfère se concentrer sur son rêve de s'exporter à l'international et de construire une école dédiée aux métiers du cinéma. Il croit fermement en ses capacités et en la force de la foi pour réaliser ses objectifs.



Mister Pif est un réalisateur passionné et déterminé, qui croit en l'importance du travail et de la persévérance pour réussir dans ce métier exigeant. Sa contribution au développement du showbiz est indéniable et il mérite tout le soutien et l'encouragement de la communauté.