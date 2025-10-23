Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Mister Tibi enflamme la scène urbaine tchadienne avec son titre « Djeké_djeké »


Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 23 Octobre 2025



Tchad : Mister Tibi enflamme la scène urbaine tchadienne avec son titre « Djeké_djeké »
Après avoir fait vibrer les réseaux sociaux avec un challenge viral sur TikTok, Mister Tibi confirme son talent et s’impose comme l’un des visages montants de la musique urbaine tchadienne.

Avec Djeké_djeké, un titre à la croisée du drill, du rap et des sonorités afro-urbaines, l’artiste originaire du Tchad illustre parfaitement cette nouvelle génération de créateurs qui imposent leur identité musicale. Djeké_djeké, c’est plus qu’un simple son : c’est un véritable état d’esprit. Le mot évoque la force intérieure, la persévérance et la détermination face aux obstacles.

À travers des « punchlines » aiguisées et un flow percutant, Mister Tibi exprime le combat d’un jeune artiste qui croit en sa vision, et se dit prêt à tout pour y arriver. La chanson porte un message fort : celui de croire en soi, de relever les défis et de faire la différence, tout en restant fidèle à son style.

Derrière Djeké_djeké, se cache une leçon de résilience et un appel à la détermination. Le succès du challenge Djeké_djeké sur TikTok, avec plus de 3 050 vidéos créées, témoigne de la puissance du morceau et de son impact auprès du public. Entre engagement, performance artistique et énergie de rue, Mister Tibi réussit à fédérer une communauté autour de son univers musical.

Avec Djeké_djeké, Mister Tibi signe une œuvre qui marque une étape importante dans sa jeune carrière, et confirme qu’une nouvelle voix s’impose sur la scène urbaine tchadienne, une voix authentique, inspirante et déterminée.


