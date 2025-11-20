Tchad : Mobilisation au Barh El Gazel pour la Journée des Droits de l’Enfant

L'événement a réuni Oxfam, son partenaire APLFT, la Délégation de la Femme et de la Petite Enfance (représentée par Mme Sagnata Gartebaye), les leaders communautaires, les comités de protection, les parents et les enfants.







Cette célébration s'inscrivait dans le cadre du projet : "Centrer les femmes et les filles dans la réponse et l’atténuation des violences sexuelles et sexistes dans les communautés touchées par les conflits au Tchad" (2025–2027), financé par Affaires Mondiales Canada.







Durant la journée, les participants ont été sensibilisés aux droits fondamentaux de l'enfant. Des engagements concrets ont été pris pour améliorer leur bien-être, et un plaidoyer fort a été mené en faveur de la protection et de la promotion de ces droits.







La cérémonie s'est conclue par la remise de kits scolaires aux enfants, marquant un moment festif et symbolique.

