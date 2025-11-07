Tchad : Mobilisation communautaire à Mirer pour sauver l'éducation de base











Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 9 Novembre 2025



Le 7 novembre 2025, le sous-préfet de Mirer, Malick Ali Awich, a dirigé une réunion d'urgence visant à réouvrir huit écoles primaires fermées depuis près de trois ans en raison d'un manque d'enseignants. Cette rencontre a abouti à des engagements communautaires pour une réouverture rapide des établissements.





La réunion s'est tenue dans l'enceinte de la sous-préfecture, rassemblant autorités locales, chefs de quartiers et chefs de villages. Située à 35 km à l'est d'Am-Timan, dans le département de Bahr-Azoum, la circonscription a vu des centaines d'enfants privés d'accès à l'éducation.





Dans son intervention, le sous-préfet a souligné l'importance de l'éducation pour le développement : « L’éducation est la base du développement. Si nous laissons ces écoles fermer, nous hypothéquons l’avenir de toute une génération. »



Les participants ont confirmé l'urgence de la situation, évoquant des bâtiments abandonnés et des élèves contraints de marcher de longues distances pour atteindre des écoles fonctionnelles. À l'issue des échanges, plusieurs décisions ont été prises : Recrutement d'Enseignants : Chaque village devra recruter au moins un enseignant volontaire ou contractuel, validé par les Comités de Gestion et en collaboration avec l' Inspection Pédagogique de l’Enseignement Primaire (IPEP) . La communauté prendra en charge la rémunération des enseignants, avec un minimum équivalent au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) .

: Chaque village devra recruter au moins un enseignant volontaire ou contractuel, validé par les et en collaboration avec l' . La communauté prendra en charge la rémunération des enseignants, avec un minimum équivalent au . Mobilisation des Parents : Une campagne sera lancée pour encourager la fréquentation scolaire et le suivi des enfants, afin d'assurer un retour massif en classe lors de la réouverture.

: Une campagne sera lancée pour encourager la fréquentation scolaire et le suivi des enfants, afin d'assurer un retour massif en classe lors de la réouverture. Suivi et Évaluation : Un comité local a été mis en place pour veiller à l'application des décisions, produire des rapports mensuels, et observer le bon déroulement des activités pédagogiques.

En clôturant la réunion, Malick Ali Awich a salué l’engagement des communautés locales : « Ce que nous avons fait aujourd’hui montre que les solutions viennent aussi de la base. C’est ensemble que nous sauverons l’éducation de nos enfants. »



Dans la même rubrique : < > N’Djamena prête pour la COP30 au Brésil Tchad : L'IFT s'engage pour le développement culturel du Moyen-Chari à Sarh Tchad : Inspection finale du Pont de Chagoua avant réception Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)