Tchad : Mobilisation des acteurs du football pour les élections fédérales

Ibrahim Foullah a souligné que cette rencontre vise à faire face aux défis posés par d'autres candidats. Les participants, parmi lesquels Adjib Koulamallah, Moukhtar Mahamoud, Ibrahim Adam et Ibrahim Foullah, ont mis de côté leurs différends pour unir leurs forces. L'objectif est de présenter une seule liste de candidats lors des élections.





Foullah a dénoncé l'exclusion des véritables acteurs du football, affirmant que ceux qui prétendent gérer le secteur sont en décalage avec les valeurs et l'éducation du pays : « Il n'est pas normal de laisser le football à cette main inexperte. »



Il a annoncé que, malgré l'organisation des élections qu'il juge « mal menée », ils seraient présents avec une liste unique. Il a également appelé les présidents de ligues et tous les acteurs du football à prendre conscience de leur pouvoir décisionnel : « L'arme est entre vos mains et c'est vous qui allez choisir ceux qui vont diriger notre football. »





Cette rencontre a également été l'occasion de solliciter l'implication du Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, pour restaurer la réputation du football tchadien. Les acteurs présents ont exprimé leur espoir de voir le football national retrouver ses lettres de noblesse grâce à un leadership éclairé et engagé.



Cette mobilisation souligne l'importance de l'unité et de la détermination des acteurs du football pour faire face aux défis actuels et garantir un avenir meilleur pour le football au Tchad.