Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Mobilisation sécuritaire dans le Salamat face à la transhumance nomade


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 7 Novembre 2025


Le Général Ismat Issakha Acheikh, Délégué général du gouvernement auprès de la province du Salamat, a présidé ce vendredi 7 novembre 2025, deux réunions extraordinaires successives au Gouvernorat. Ces rencontres visaient à mobiliser les autorités pour renforcer la sécurisation des personnes et de leurs biens à un moment stratégique.


Tchad : Mobilisation sécuritaire dans le Salamat face à la transhumance nomade


  Les réunions interviennent pendant la traversée saisonnière de la province par les éleveurs nomades en route vers le sud du pays. Cette période de transhumance est souvent propice aux actes de banditisme.

 
Le Général Ismat Issakha Acheikh a fait une distinction entre deux types de transhumants :
  1. Ceux de passage : Les transhumants généralement connus qui traversent simplement la province.
  2. Ceux saisonniers : Ceux qui s'installent pour séjourner avec les communautés et qui sont souvent accompagnés par des coupeurs de route, des bandits de grand chemin et des trafiquants d'armes, causant la panique au sein de la population.


 

Instructions et Appel à la Collaboration

 
 

1. Aux Forces de Défense et de Sécurité

 
Le Délégué général a donné des instructions fermes aux responsables des Forces de défense et de sécurité (FDS), leur demandant de prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les attaques et garantir la sécurité sur l’ensemble du territoire provincial.
 

2. Aux Leaders Traditionnels et Religieux

 
Une seconde réunion a rassemblé les chefs traditionnels et les leaders religieux. Le Délégué général a sollicité leur pleine implication dans le processus de sécurisation, soulignant leur rôle crucial dans la sensibilisation des communautés.


En conclusion, le Général Ismat Issakha Acheikh a exhorté l’ensemble des participants à encourager les citoyens à collaborer étroitement avec les forces de l’ordre afin de préserver la paix et la sécurité dans le Salamat.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 07/11/2025

Tchad : Formation avancée en SIG pour les agents du Ministère de l'Aménagement du Territoire (MATUH)

Tchad : Formation avancée en SIG pour les agents du Ministère de l'Aménagement du Territoire (MATUH)

Tchad : au Mandoul, l'AARMOC visite les femmes détenues de la maison d'arrêt Tchad : au Mandoul, l'AARMOC visite les femmes détenues de la maison d'arrêt 07/11/2025

Populaires

Tchad : nominations dans les délégations provinciales du ministère des Télécommunications

06/11/2025

Tchad : L’ONAPE dévoile ses projets phares en amont de la table ronde du PND « Tchad Connexion 2030 »

06/11/2025

PND : Le président Tchadien est arrivé à Abu Dhabi

06/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud 01/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter