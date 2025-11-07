Tchad : Mobilisation sécuritaire dans le Salamat face à la transhumance nomade

Ceux de passage : Les transhumants généralement connus qui traversent simplement la province. Ceux saisonniers : Ceux qui s'installent pour séjourner avec les communautés et qui sont souvent accompagnés par des coupeurs de route, des bandits de grand chemin et des trafiquants d'armes, causant la panique au sein de la population.

Instructions et Appel à la Collaboration

1. Aux Forces de Défense et de Sécurité

2. Aux Leaders Traditionnels et Religieux

Les réunions interviennent pendant la traversée saisonnière de la province par les éleveurs nomades en route vers le sud du pays. Cette période de transhumance est souvent propice aux actes de banditisme.Le Général Ismat Issakha Acheikh a fait une distinction entre deux types de transhumants :Le Délégué général a donné des instructions fermes aux responsables des Forces de défense et de sécurité (FDS), leur demandant de prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les attaques et garantir la sécurité sur l’ensemble du territoire provincial.Une seconde réunion a rassemblé les chefs traditionnels et les leaders religieux. Le Délégué général a sollicité leur pleine implication dans le processus de sécurisation, soulignant leur rôle crucial dans la sensibilisation des communautés.En conclusion, le Général Ismat Issakha Acheikh a exhorté l’ensemble des participants à encourager les citoyens à collaborer étroitement avec les forces de l’ordre afin de préserver la paix et la sécurité dans le Salamat.