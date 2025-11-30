Tchad - Mongo : Célébration du 35ᵉ anniversaire de la Journée de la Démocratie et de la Liberté

Les festivités étaient présidées par le Délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, le Général Abdoulaye Ibrahim Siam, entouré de ses proches collaborateurs. Cette présence officielle a souligné l'importance accordée par l'administration à cette journée qui marque un tournant dans l'histoire politique du Tchad.







La cérémonie a débuté par une revue des troupes, un moment solennel marqué par l'exécution de l'hymne national.







Le moment le plus poignant de la commémoration fut le dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts. Ce geste symbolique, réalisé au son de l'hymne national, a permis d’honorer la mémoire de tous ceux qui ont contribué à l'avènement de la démocratie et de la liberté dans le pays.









La cérémonie s'est achevée par un défilé réunissant les forces militaires et les corps civils. Ce défilé a servi de témoignage de l'unité et de la cohésion nationale, permettant aux participants de manifester leur attachement aux valeurs démocratiques et aux libertés fondamentales.







L'ONG Moustagbal a marqué l'événement par la remise d'un cadeau au Délégué général du gouvernement, clôturant ainsi la cérémonie officielle.

