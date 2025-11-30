Tchad : Un engagement renforcé pour la riposte au VIH face à une prévalence de 0,9 %

L'Équipe Pays des Nations Unies au Tchad, en partenariat étroit avec le gouvernement, la société civile et l'ONUSIDA TCHAD, œuvre sans relâche autour de trois axes stratégiques majeurs :











1. Renforcement de l'Accès aux Soins

La priorité essentielle est de garantir un accès universel :



À la prévention ;

Au dépistage ;

Et au traitement antirétroviral de qualité pour toutes les personnes vivant avec le VIH, avec le principe de ne laisser personne de côté.









2. Élimination de la Stigmatisation et de la Discrimination

La lutte contre la stigmatisation et la discrimination demeure un obstacle majeur à une riposte efficace, entravant l'accès à la prévention et au traitement. Le respect des droits humains est placé au cœur de l'intervention pour garantir un environnement propice à la santé.











3. Investissement dans le Leadership Communautaire

Les communautés sont reconnues comme le moteur et le cœur de la riposte. Leur résilience et leur leadership sont jugés indispensables pour atteindre les populations les plus marginalisées et vulnérables, garantissant ainsi que les efforts bénéficient à tous, particulièrement dans un contexte comme celui du Tchad.

