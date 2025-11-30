Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Un engagement renforcé pour la riposte au VIH face à une prévalence de 0,9 %


Alwihda Info | Par - 1 Décembre 2025


N’Djamena, le 1ᵉʳ décembre 2025 – Le Tchad a réalisé des progrès significatifs dans sa riposte contre le VIH, le taux de séroprévalence étant désormais estimé à 0,9 %, soit environ 120 000 personnes affectées. L'efficacité de cette lutte repose sur un engagement concerté des autorités, des Nations Unies et des communautés.


Image : United Nations - Chad
Image : United Nations - Chad


 

L'Équipe Pays des Nations Unies au Tchad, en partenariat étroit avec le gouvernement, la société civile et l'ONUSIDA TCHAD, œuvre sans relâche autour de trois axes stratégiques majeurs :

 



1. Renforcement de l'Accès aux Soins

 

La priorité essentielle est de garantir un accès universel :

  • À la prévention ;

  • Au dépistage ;

  • Et au traitement antirétroviral de qualité pour toutes les personnes vivant avec le VIH, avec le principe de ne laisser personne de côté.

 



2. Élimination de la Stigmatisation et de la Discrimination

 

La lutte contre la stigmatisation et la discrimination demeure un obstacle majeur à une riposte efficace, entravant l'accès à la prévention et au traitement. Le respect des droits humains est placé au cœur de l'intervention pour garantir un environnement propice à la santé.

 



3. Investissement dans le Leadership Communautaire

 

Les communautés sont reconnues comme le moteur et le cœur de la riposte. Leur résilience et leur leadership sont jugés indispensables pour atteindre les populations les plus marginalisées et vulnérables, garantissant ainsi que les efforts bénéficient à tous, particulièrement dans un contexte comme celui du Tchad.

Peter Kum
