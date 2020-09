Tchad : Mongo remporte le Championnat national de football U-17

L'équipe de Mongo a remporté vendredi l'édition 2020 du Championnat national U-17, en battant N'Djamena (10ème arrondissement) sur le score de 1-0.



Le n°9 des "Attayamouse du Guera", Ahmat Mahamat, a ouvert le score décisif à la deuxième mi-temps.



Le match qui devait initialement se jouer à huis-clos a finalement accueilli des supporters, pour éviter les débordements et mécontents, et à la condition de respecter les mesures barrières contre la Covid-19.



Le gouverneur de la province du Ouaddai, le général Brahim Seid Mahamat, accompagné de différents responsables, est venu donner le coup d'envoi à la deuxième période.



Les joueurs de N'Djamena crient à l'injustice puisque les locaux de Mongo ont aligné un joueur qui, en principe, ne devrait pas être qualifié dans ce tournoi en raison de son âge (plus de 24 ans probablement).



Ironie de l'histoire, le joueur en question a été élu meilleur buteur du championnat avec neuf réalisations. Une saisie de la Fédération tchadienne de football association n'est pas écartée.