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مشير تشاد يلتقي المسئولين الإداريين والعسكريين والشيوخ التقليدين


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 9 Décembre 2020



مشير تشاد يلتقي المسئولين الإداريين والعسكريين والشيوخ التقليدين
التقى مشير تشاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبى اتنو خلال زيارته لمدينة منقو حاضرة ولاية قيرا بمختلف  المؤولين الإداريين والعسكريين والشيوخ التقليدين وكوادر الولاية والشباب والمرأة اللقاء جرى بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومعاوني مشير تشاد في الأمانة العامة  والمكتب المدني والعسكري تحدث فيه أولا حاكم ولاية قيرا دقو يعقوب الذي أشاد بالاهتمام الكبير الذي يوليه مشير تشاد للإدارة العامة والأهلية وتامين البلاد وتنمية ولاية قيرا ودعمها بالمشاريع الحيوية التي تنصب في مصلحة ومستقبل الشباب  مشير تشاد إدريس ديبى اتنو شكر  المسئولين الإداريين  والعسكريين  والشيوخ التقليدين والمرأة والشباب على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة دعيا الإداريين إلى  العمل ومحاربة الرشوة والاختلاس والتقرب من المواطنين والاستماع لأحوالهم  كما ركز على التحديات الصحية المتمثلة في جائحة كرونا وطلب من الجميع إلى اليقظة واحترام الإجراءات الوقاية لقطع الطريق على جائحة كرونا   مضيفا  عن شكره وتقديره  لعمال الصحة وانه سيتم دعم المستشفى القديم بمركز صحي وبناء مستشفى إلام والطفل بمدينة منقو  فضلا عن إنشاء الطرق يداخل المدينة وأخرى تربط  مقاطعات قيرا بعضها البعض  مشير تشاد تحدث عن قضية الرعاة والمزارعين  وقال يجب على الطرفيين  احترام القوانين  واللوائح الحكومية وأعطى تعليمات صارمة بضرورة تنمية قطاعي  الثروة الحيوانية والزراعية  لأنهما يمثلان احد أهم دعائم التنمية  كما طلب منهم العيش سويا وقبول الأخريين كما أشار مشير تشاد إلى  ضرورة حماية البيئة ومنع القطع الجائر للأشجار  تفاديا من عملية الزحف الصحراوي  وحظر مشير تشاد عن العادات السيئة المتمثلة في ختان الفتيات والزواج المبكر ومختلف أنواع العنف المرتكبة ضد المرأة  كمااشار  إلى انطلاقة كل المشاريع بالمنطقة التي توقفت وشدد في كلمته  عن ضرورة محاربة فيروس كرونا  وتوقى الحظر


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