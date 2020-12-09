مشير تشاد يلتقي المسئولين الإداريين والعسكريين والشيوخ التقليدين

التقى مشير تشاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبى اتنو خلال زيارته لمدينة منقو حاضرة ولاية قيرا بمختلف المؤولين الإداريين والعسكريين والشيوخ التقليدين وكوادر الولاية والشباب والمرأة اللقاء جرى بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومعاوني مشير تشاد في الأمانة العامة والمكتب المدني والعسكري تحدث فيه أولا حاكم ولاية قيرا دقو يعقوب الذي أشاد بالاهتمام الكبير الذي يوليه مشير تشاد للإدارة العامة والأهلية وتامين البلاد وتنمية ولاية قيرا ودعمها بالمشاريع الحيوية التي تنصب في مصلحة ومستقبل الشباب مشير تشاد إدريس ديبى اتنو شكر المسئولين الإداريين والعسكريين والشيوخ التقليدين والمرأة والشباب على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة دعيا الإداريين إلى العمل ومحاربة الرشوة والاختلاس والتقرب من المواطنين والاستماع لأحوالهم كما ركز على التحديات الصحية المتمثلة في جائحة كرونا وطلب من الجميع إلى اليقظة واحترام الإجراءات الوقاية لقطع الطريق على جائحة كرونا مضيفا عن شكره وتقديره لعمال الصحة وانه سيتم دعم المستشفى القديم بمركز صحي وبناء مستشفى إلام والطفل بمدينة منقو فضلا عن إنشاء الطرق يداخل المدينة وأخرى تربط مقاطعات قيرا بعضها البعض مشير تشاد تحدث عن قضية الرعاة والمزارعين وقال يجب على الطرفيين احترام القوانين واللوائح الحكومية وأعطى تعليمات صارمة بضرورة تنمية قطاعي الثروة الحيوانية والزراعية لأنهما يمثلان احد أهم دعائم التنمية كما طلب منهم العيش سويا وقبول الأخريين كما أشار مشير تشاد إلى ضرورة حماية البيئة ومنع القطع الجائر للأشجار تفاديا من عملية الزحف الصحراوي وحظر مشير تشاد عن العادات السيئة المتمثلة في ختان الفتيات والزواج المبكر ومختلف أنواع العنف المرتكبة ضد المرأة كمااشار إلى انطلاقة كل المشاريع بالمنطقة التي توقفت وشدد في كلمته عن ضرورة محاربة فيروس كرونا وتوقى الحظر