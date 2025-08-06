Tchad : Moov Africa Tchad fait un don de matériel d’assainissement à la mairie de Mao

Dans un élan de solidarité et d’engagement citoyen, Moov Africa Tchad a remis ce jeudi 07 Août, un lot de matériel d’assainissement à la mairie de Mao.



La cérémonie officielle s’est déroulée en présence de Mme la maire de Mao, des conseillers municipaux, des secrétaires de séance, du président de la Chambre de commerce, des délégués provinciaux, ainsi que de plusieurs invités officiels et représentants de la population.



Le don est composé de pelles, râteaux, balais, brouettes, pioches et sacs vides à remplir de sable. Ce matériel permettra d’intensifier les travaux d’assainissement, notamment autour du marché central, tout en luttant contre l’avancée d’un ravin qui menace une partie de la cité.



Prenant la parole au nom de Moov Africa, le représentant régional, Kamsoloum Hassan a souligné l’importance de cette action : « Par ce geste, nous sommes fiers de contribuer à l’amélioration de notre ville et à la qualité de vie de nos concitoyens. (…) Ces équipements permettront à la mairie de faire face aux défis de la saison pluvieuse, en poursuivant notamment les travaux de voirie et d’assainissement. »



De son côté, la maire de Mao, Mme Zara Bintou Moutta Mbodou a salué ce geste de la part de Moov Africa Tchad, qu’elle a qualifié d’exemplaire : « Dans un contexte où les besoins sont nombreux et les ressources limitées, cette contribution vient renforcer nos capacités opérationnelles. (…) Je tiens à saluer la vision de Moov Africa Tchad qui ne se limite pas à fournir des services de télécommunications, mais s’investit activement dans des actions concrètes de responsabilité sociale. »



Elle a également assuré que les équipements seraient utilisés à bon escient, au service de l’intérêt général. À travers ce geste, Moov Africa Tchad réaffirme son engagement à accompagner les collectivités locales et à contribuer, au-delà de son cahier de charges, à la construction d’un environnement sain et durable pour tous.