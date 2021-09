Tchad : Moov Africa accompagne la mairie dans l’assainissement de la ville de N’Djamena

Cette journée de salubrité s’inscrit dans le cadre de la Journée mondiale du nettoyage lancée en septembre 2018 dans 150 pays dans le monde pour entretenir l’environnement afin qu'il soit sain. Chacun est donc appelé, quelle que soit sa nationalité ou son lieu de résidence, à retrousser les manches et à se joindre à l’effort commun.



Cette initiative entreprise par la mairie centrale, en étroit partenariat avec Moov Africa, renforcera la conscience citoyenne. La ville de N’Djamena sera certainement beaucoup plus propre.



Le premier ministre de transition Pahimi Padacke Albert, en compagnie de quelques membres du gouvernement, du maire de la ville de N’Djamena et des responsables de Moov Africa, tous munis de râteaux et de pioches, se sont mis à nettoyer la cour du Lycée Felix Eboué pour permettre aux élèves de reprendre les cours dans un environnement sain, dans quelques semaines.