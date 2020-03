Tchad : Moussoro à l'honneur pour la clôture de la SENAFET

La ville de Moussoro abrite ce samedi la clôture officielle des activités marquant la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET) édition 2020.



L'évènement a lieu en présence de la Première Dame Hinda Déby, d'une importante délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zene, et de plusieurs officiels.



Moussoro est le chef-lieu de la province du Bahr El Ghazel, situé au nord de la province du Chari-Baguirmi, précisément à 280 km de la capitale. La ville est localisée dans la bande sahélienne et compte une population estimée à plus de 52.000 habitants.



Diverses cultures cohabitent dans la localité qui abrite également des communautés étrangères (Mali, Sénégal, Burkina Faso, etc). Les langues les plus parlées sont le Gorane et l'arabe.