Tchad : Moustapha Mahamat Masri, président du parti PCS, inaugure la "Cité de Toumaï"

Lors de cette inauguration, Moustapha Mahamat Masri a souligné que cette initiative était une opportunité pour les membres et les dirigeants du parti de promouvoir une politique porteuse d'espoir et de devenir des artisans de la paix. Il a exprimé le désir de construire un Tchad meilleur, caractérisé par la sérénité et la cohésion sociale, un Tchad ouvert à tous, sans distinction ni exclusion.



Il a également appelé ses partisans à s'inscrire sur le fichier électoral et à se préparer pour le jour du référendum, afin de soutenir l'idée d'un État unitaire décentralisé.



Moustapha Mahamat Masri a fermement déclaré que ceux qui prônent le fédéralisme ne font que promouvoir le chaos, la division, le clanisme, le népotisme et l'ethnisme.



Il a ensuite mis en avant la mission du PCS, axée sur le bien-être global de la population à travers des projets de développement dans des secteurs tels que l'agriculture, l'élevage, l'entrepreneuriat, l'autosuffisance alimentaire, la santé et l'éducation.



Le président du PCS a exprimé son ambition de soutenir la transition en cours au Tchad et de collaborer avec tous les acteurs fondamentaux pour construire un nouveau Tchad, à la fois pour la génération actuelle et les générations futures. Il a souligné la responsabilité de préserver la paix et l'unité dans un pays de 1 284 000 km², en cette période d'incertitude.



Le PCS a reçu son agrément de fonctionnement le lundi 3 juillet 2023, enregistré sous le numéro de folio 559. Ses couleurs sont le jaune, le blanc et le rouge, et sa devise est "unité-justice-égalité".