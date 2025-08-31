Alwihda Info
TCHAD

Tchad - Moyen-Chari : Des femmes transforment le karité en levier d’autonomie économique


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 31 Août 2025


À Sarh, la Coordination des Organisations Féminines pour le Développement du Moyen-Chari a lancé une initiative qui vise à autonomiser les femmes de la province. Après un mois de formation sur la transformation du karité, plus d'une centaine de femmes ont présenté leur première production de beurre de karité pur ce samedi 30 août 2025. Le produit, conditionné en bouteilles, est prêt à être commercialisé.


  Pour la présidente de la Coordination, Mme Nguendoyoum Mbaïamdené Géraldine, ce projet est une réponse concrète aux défis économiques des femmes. L'objectif est de leur permettre de subvenir à leurs besoins en valorisant une ressource locale. La production, qui s'élève à plus de 300 litres pour cette première phase, se distingue par sa qualité et son authenticité. Les femmes souhaitent proposer des produits "naturels, locaux et sains".

 
La Coordination ne compte pas s'arrêter là. Elle prévoit déjà d'élargir ses activités à d'autres produits locaux et de mettre en place un circuit de commercialisation pour diversifier les revenus des femmes et renforcer leur indépendance financière.


