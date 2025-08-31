Tchad - Moyen-Chari : Des femmes transforment le karité en levier d’autonomie économique





Pour la présidente de la Coordination, Mme Nguendoyoum Mbaïamdené Géraldine, ce projet est une réponse concrète aux défis économiques des femmes. L'objectif est de leur permettre de subvenir à leurs besoins en valorisant une ressource locale. La production, qui s'élève à plus de 300 litres pour cette première phase, se distingue par sa qualité et son authenticité. Les femmes souhaitent proposer des produits "naturels, locaux et sains".





La Coordination ne compte pas s'arrêter là. Elle prévoit déjà d'élargir ses activités à d'autres produits locaux et de mettre en place un circuit de commercialisation pour diversifier les revenus des femmes et renforcer leur indépendance financière.