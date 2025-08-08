Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad – N'Djaména : Atelier de validation pour le Projet PILIER de lutte contre les inondations


Alwihda Info | Par - 9 Août 2025


Un atelier de validation de l'Avant-Projet Détaillé (APD) de la rive droite du fleuve Chari et de l'Avant-Projet Sommaire (APS) des centres de transfert de déchets solides a été lancé ce jeudi 7 août 2025 à Bakara. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Intégré pour la Lutte contre les Inondations et la Résilience Urbaine à N’Djamena (PILIER), sous l'égide du Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat (MATUH).


Tchad – N'Djaména : Atelier de validation pour le Projet PILIER de lutte contre les inondations


  Dans son allocution, l'expert hydraulicien et coordinateur par intérim du projet PILIER, le Dr Nguetdra Madjyara, a rappelé les différentes phases du projet. Après l'identification et l'analyse des problèmes, la phase actuelle vise à proposer des solutions techniques concrètes. Ces solutions concernent notamment le drainage des rues, la construction de caniveaux et le traitement des eaux de pluie pour la rive droite.

 
Le Dr Nguetdra a souligné que ce travail, bien que technique, prend en compte des dimensions sociales et de sécurité, d'où la présence de représentants de différentes sensibilités lors de l'atelier.
 

 

Le directeur de l'urbanisme de la mairie de N'Djaména, Gadengar Rodrigue, a insisté sur l'importance de l'atelier pour la capitale. Il a déclaré que l'examen des documents, notamment l'Avant-Projet Détaillé pour la rive droite et l'Avant-Projet Sommaire des centres de transfert, constitue une étape clé pour la mise en œuvre d'actions concrètes visant à améliorer les conditions de vie des habitants.

 
Ce projet structurant témoigne de la volonté des autorités de N'Djaména de renforcer la résilience de la ville face aux inondations et d'améliorer la gestion des déchets pour une meilleure qualité de vie.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 08/08/2025

Diplomatie : La Ministre centrafricaine des Affaires étrangères en visite au Tchad

Diplomatie : La Ministre centrafricaine des Affaires étrangères en visite au Tchad

Tchad : à Mongo, le préfet rencontre les chefs de quartiers pour renforcer la sécurité et l'assainissement Tchad : à Mongo, le préfet rencontre les chefs de quartiers pour renforcer la sécurité et l'assainissement 08/08/2025

Populaires

Tchad : Le parquet requiert 25 ans de prison contre Masra Succes

08/08/2025

Tchad : Lancement d'une loi historique et d'un Numéro Vert pour protéger l'environnement

08/08/2025

Tchad – Le Ministre de l'Éducation Nationale s'entretient avec les responsables locaux après la CONAM

08/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 02/08/2025 - Alwihda

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby 04/07/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter