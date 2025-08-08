Tchad – N'Djaména : Atelier de validation pour le Projet PILIER de lutte contre les inondations





Dans son allocution, l'expert hydraulicien et coordinateur par intérim du projet PILIER, le Dr Nguetdra Madjyara, a rappelé les différentes phases du projet. Après l'identification et l'analyse des problèmes, la phase actuelle vise à proposer des solutions techniques concrètes. Ces solutions concernent notamment le drainage des rues, la construction de caniveaux et le traitement des eaux de pluie pour la rive droite.





Le Dr Nguetdra a souligné que ce travail, bien que technique, prend en compte des dimensions sociales et de sécurité, d'où la présence de représentants de différentes sensibilités lors de l'atelier.

Le directeur de l'urbanisme de la mairie de N'Djaména, Gadengar Rodrigue, a insisté sur l'importance de l'atelier pour la capitale. Il a déclaré que l'examen des documents, notamment l'Avant-Projet Détaillé pour la rive droite et l'Avant-Projet Sommaire des centres de transfert, constitue une étape clé pour la mise en œuvre d'actions concrètes visant à améliorer les conditions de vie des habitants.





Ce projet structurant témoigne de la volonté des autorités de N'Djaména de renforcer la résilience de la ville face aux inondations et d'améliorer la gestion des déchets pour une meilleure qualité de vie.