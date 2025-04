Tchad – Niger : Coopération transfrontalière renforcée entre les autorités du Lac et de Diffa

Cette mission transfrontalière s’inscrit dans le cadre du suivi de l’accord signé à Diffa en 2024. Elle vise à évaluer les avancées de sa mise en œuvre et à consolider la coopération entre les deux pays voisins. C’est dans une salle de classe de l’école primaire de Blablim que les échanges ont eu lieu, en présence des collaborateurs des deux autorités.



Les discussions ont porté sur plusieurs préoccupations partagées, notamment la lutte contre l’insécurité, les conflits liés à la transhumance, les vols de bétail, ainsi que la menace persistante de Boko Haram dans la région.



À l’issue d’une séance plénière, les deux gouverneurs se sont réunis en tête-à-tête pour affiner les stratégies communes. Ils ont exprimé leur volonté de mettre en place des mécanismes efficaces pour sécuriser les populations et renforcer les liens économiques, sociaux et culturels entre les communautés frontalières.



Le Gouverneur de Diffa, le Général Mahamadou Ibrahim Bagadoma, a réaffirmé l’engagement du Niger à maintenir cette dynamique positive de coopération. Il a également salué l’esprit de bon voisinage manifesté par les autorités tchadiennes.



De son côté, le Général Saleh Haggar Tidjani a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des relations bilatérales entre le Tchad et le Niger, et plus particulièrement entre la province du Lac et la région de Diffa. « Nous remercions nos Chefs d’État respectifs pour les orientations claires qui nous permettent d’œuvrer efficacement pour la sécurité et le bien-être de nos concitoyens », a-t-il déclaré.



Cette rencontre s’inscrit dans la volonté commune des deux États de bâtir un espace transfrontalier de paix, de solidarité et de prospérité durable, au bénéfice des populations riveraines. Elle témoigne une fois de plus de l’importance d’un dialogue constant et d’une coopération étroite face aux défis partagés.