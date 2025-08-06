Tchad-Niger : le président Mahamat Idriss Deby Itno a regagné N’Djamena

Il rentre de Niamey, où il a effectué une visite de travail à l’invitation du président de la République nigérienne, général d’armée, Abdourahamane Tiani.



Le président de la République du Tchad a été accueilli à son retour, à l’aéroport international Hassan Djamous par le Premier ministre, chef du gouvernement, ambassadeur Allah-Maye Halina, le chef d’Etat-major général des armées, quelques membres du gouvernement, le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République, le chef d’Etat-major particulier, le directeur de cabinet civil adjoint, le secrétaire particulier adjoint, le conseiller à la sécurité et le maire de la ville de N’Djamena.