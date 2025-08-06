Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad-Niger : le président Mahamat Idriss Deby Itno a regagné N’Djamena


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 7 Août 2025



Tchad-Niger : le président Mahamat Idriss Deby Itno a regagné N’Djamena
Il rentre de Niamey, où il a effectué une visite de travail à l’invitation du président de la République nigérienne, général d’armée, Abdourahamane Tiani.

Le président de la République du Tchad a été accueilli à son retour, à l’aéroport international Hassan Djamous par le Premier ministre, chef du gouvernement, ambassadeur Allah-Maye Halina, le chef d’Etat-major général des armées, quelques membres du gouvernement, le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République, le chef d’Etat-major particulier, le directeur de cabinet civil adjoint, le secrétaire particulier adjoint, le conseiller à la sécurité et le maire de la ville de N’Djamena.




Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 06/08/2025

Tchad : paix et cohésion sociale, lancement du réseau des médiateurs de Dogou et Bologo

Tchad : paix et cohésion sociale, lancement du réseau des médiateurs de Dogou et Bologo

Tchad : des nominations au ministère de la Jeunesse et des Sports Tchad : des nominations au ministère de la Jeunesse et des Sports 06/08/2025

Populaires

Tchad : à N’Djamena, les bonnes intentions se heurtent à la réalité sur le terrain

06/08/2025

Tchad : « Ngreck » à vil prix et dangers à haut risque, l'urgence d'agir

06/08/2025

Tchad : le procès de Succès Masra et de 74 co-inculpés s’est ouvert à N’Djamena

07/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 02/08/2025 - Alwihda

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby 04/07/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter