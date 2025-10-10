Tchad : Nouveau directeur au CEG de Dobeme de Bébédjia







Le directeur sortant, Ignechelbo Pakore, qui a servi pendant deux ans, a symboliquement passé le commandement et a assuré son successeur de la disponibilité du personnel enseignant.





L'Inspecteur Départemental, en installant Dotelngar Ngarsoulade, lui a rappelé ses prérogatives professionnelles et a instruit une vigilance particulière sur la régularité du versement des subsides des enseignants volontaires.

Priorités du Nouveau Directeur

Le nouveau directeur, Dotelngar Ngarsoulade, a promis de s'investir pleinement pour réussir sa mission. Il s'est engagé à écrire de nouvelles pages de succès pour l'établissement.



Il a notamment dévoilé son principal défi : assurer un enseignement de qualité pour la réussite des apprenants.