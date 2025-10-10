Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Nouveau directeur au CEG de Dobeme de Bébédjia


Alwihda Info | Par Reouhoudou Innocent - 10 Octobre 2025


Dotelngar Ngarsoulade a été officiellement installé dans ses fonctions de nouveau directeur du Collège d'Enseignement Général (CEG) de Dobeme de Bébédjia lors d'une cérémonie présidée par l'Inspecteur Départemental de la Nya, Samafou Gondigue John.


Tchad : Nouveau directeur au CEG de Dobeme de Bébédjia



  Le directeur sortant, Ignechelbo Pakore, qui a servi pendant deux ans, a symboliquement passé le commandement et a assuré son successeur de la disponibilité du personnel enseignant.

 
L'Inspecteur Départemental, en installant Dotelngar Ngarsoulade, lui a rappelé ses prérogatives professionnelles et a instruit une vigilance particulière sur la régularité du versement des subsides des enseignants volontaires.
 

Priorités du Nouveau Directeur

 
Le nouveau directeur, Dotelngar Ngarsoulade, a promis de s'investir pleinement pour réussir sa mission. Il s'est engagé à écrire de nouvelles pages de succès pour l'établissement.
 
Il a notamment dévoilé son principal défi : assurer un enseignement de qualité pour la réussite des apprenants.


