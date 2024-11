Tchad : ORTCHAD lance officiellement ses activités pour promouvoir la paix

Ce samedi 9 novembre 2024, l’Organisation Les Réconciliés du Tchad (ORTCHAD) a tenu un point de presse au Centre Culturel Baba Moustapha pour marquer le lancement officiel de ses activités.



ORTCHAD est une association qui a pour mission de promouvoir la réconciliation et la paix au Tchad. Fondée en 2000 et autorisée à fonctionner en 2010, cette organisation apolitique et à but non lucratif est portée par des artistes et musiciens chrétiens engagés pour renforcer la cohésion sociale et la paix dans le pays.



Selon le Coordonnateur de l’ORTCHAD, M. Doro Beladiah, bien que le Tchad soit riche de ses nombreuses communautés, il est confronté à des tensions sociales et politiques qui fragilisent le respect des convictions socioculturelles et politiques de chacun. C’est pourquoi l’association a été créée pour renforcer les liens entre les citoyens.



L’ORTCHAD prévoit d’organiser diverses activités, notamment des campagnes de sensibilisation et de mobilisation communautaire, des séminaires de formation pour la paix, des projets artistiques, ainsi que des actions d’engagement auprès des jeunes et des femmes. Elle envisage également de mettre en œuvre des projets humanitaires en faveur des personnes vulnérables.



Avec ces initiatives, ORTCHAD se positionne comme un acteur clé dans la promotion de la paix et de la réconciliation au Tchad.