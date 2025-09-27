Tchad : Opération « Samedi de la solidarité » pour les personnes vulnérables du 3ᵉ Arrondissement

« Cette action nous rappelle notre devoir en commun, celui de ne laisser personne en marge de la société, notamment les personnes âgées, en leur apportant une assistance en vivres et non-vivres. C'est un geste qui prône nos valeurs en société et renforce notre tissu social. »

La Présidente de l'Association des Lamy Fortains N'djaménois, Asma Gassim, a salué ce geste qui vient « à point nommé » pour soulager la souffrance des personnes vulnérables.La Ministre Zara Mahamat Issa a rappelé l'importance de cette initiative :Elle a également insisté sur le rôle des bénéficiaires, soulignant que « les Lamy Fortains N'djaménois sont les gardiens de notre mémoire collective et les témoins vivants de l'histoire de notre pays. C'est pourquoi, il est de notre responsabilité de leur assurer une vieillesse digne, surtout de l'humanité. »L'opérationest organisée le dernier samedi de chaque mois par le Ministère dans le but d'apporter un soutien régulier aux personnes les plus vulnérables de la capitale.