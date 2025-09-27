Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Opération « Samedi de la solidarité » pour les personnes vulnérables du 3ᵉ Arrondissement


Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 28 Septembre 2025


Le Ministère de l'Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires a organisé ce samedi 27 septembre 2025 l'opération mensuelle « Samedi de la solidarité ». La Ministre, Zara Mahamat Issa, accompagnée de ses collaborateurs, s'est rendue au siège de l'Association des Lamy Fortains N'djaménois au quartier Moursal pour remettre des kits alimentaires.

Des kits alimentaires ont été distribués dans plusieurs quartiers de la commune du 3ᵉ Arrondissement, visant à assister et accompagner les personnes en situation difficile.


  La Présidente de l'Association des Lamy Fortains N'djaménois, Asma Gassim, a salué ce geste qui vient « à point nommé » pour soulager la souffrance des personnes vulnérables.
 
La Ministre Zara Mahamat Issa a rappelé l'importance de cette initiative :
« Cette action nous rappelle notre devoir en commun, celui de ne laisser personne en marge de la société, notamment les personnes âgées, en leur apportant une assistance en vivres et non-vivres. C'est un geste qui prône nos valeurs en société et renforce notre tissu social. »


Elle a également insisté sur le rôle des bénéficiaires, soulignant que « les Lamy Fortains N'djaménois sont les gardiens de notre mémoire collective et les témoins vivants de l'histoire de notre pays. C'est pourquoi, il est de notre responsabilité de leur assurer une vieillesse digne, surtout de l'humanité. »

 
L'opération « Samedi de la solidarité » est organisée le dernier samedi de chaque mois par le Ministère dans le but d'apporter un soutien régulier aux personnes les plus vulnérables de la capitale.


Tchad : fin du Colloque International et 30e anniversaire de la HAMA

