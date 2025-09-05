Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Opération de curage des caniveaux à Koumra


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 5 Septembre 2025


Le maire de Koumra, Guerindjita Nanhogban, a personnellement supervisé les travaux de curage des caniveaux qui ont démarré la semaine dernière dans plusieurs artères de la ville.


Tchad : Opération de curage des caniveaux à Koumra



Selon le maire, ces opérations sont rendues nécessaires par le comportement de certains habitants qui jettent leurs ordures ménagères dans les caniveaux, ce qui bloque l'écoulement des eaux et nuit à l'assainissement. Le maire a lancé un avertissement aux citoyens qui se livrent à ces pratiques, affirmant qu'elles compromettent les efforts de la commune pour maintenir la ville propre.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/09/2025

Tchad : le préfet de Barh Koh annule l’interdiction des parades initiatiques à Sarh

Tchad : le préfet de Barh Koh annule l’interdiction des parades initiatiques à Sarh

Tchad : Première session budgétaire du Conseil provincial de la Tandjilé Tchad : Première session budgétaire du Conseil provincial de la Tandjilé 05/09/2025

Populaires

Tchad : à la grande mosquée de Kélo, célébration de la fête de Maouloud

04/09/2025

Football : Raoul Savoy insuffle un nouvel élan aux Sao du Tchad

04/09/2025

Football – SAO du Tchad : Raoul Savoy salue la réaction de ses joueurs et l’appui du public

04/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter