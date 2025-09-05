Tchad : Opération de curage des caniveaux à Koumra







Selon le maire, ces opérations sont rendues nécessaires par le comportement de certains habitants qui jettent leurs ordures ménagères dans les caniveaux, ce qui bloque l'écoulement des eaux et nuit à l'assainissement. Le maire a lancé un avertissement aux citoyens qui se livrent à ces pratiques, affirmant qu'elles compromettent les efforts de la commune pour maintenir la ville propre.