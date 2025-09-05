Selon le maire, ces opérations sont rendues nécessaires par le comportement de certains habitants qui jettent leurs ordures ménagères dans les caniveaux, ce qui bloque l'écoulement des eaux et nuit à l'assainissement. Le maire a lancé un avertissement aux citoyens qui se livrent à ces pratiques, affirmant qu'elles compromettent les efforts de la commune pour maintenir la ville propre.
TCHAD
Tchad : Opération de curage des caniveaux à Koumra
Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 5 Septembre 2025
Le maire de Koumra, Guerindjita Nanhogban, a personnellement supervisé les travaux de curage des caniveaux qui ont démarré la semaine dernière dans plusieurs artères de la ville.
