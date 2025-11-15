Tchad - Pala / Avis de panne technique : La Radio Soleil maintient ses journaux d’informations en diffusion numérique

Face à cette situation, la station a décidé d’assurer la continuité de son service d’information en transférant provisoirement la diffusion de ses journaux sur ses plateformes numériques, notamment via Facebook et WhatsApp.







La Radio Soleil de Pala appelle ses auditeurs à faire preuve de compréhension et de patience dans l’attente de solutions durables. Elle sollicite également le soutien de la communauté afin d'assurer la pérennité de cette radio incontournable de la province.







Engagée depuis toujours auprès de la population, la Radio Soleil de Pala réaffirme sa détermination à informer et à servir, malgré les difficultés techniques rencontrées.

