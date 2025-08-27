Tchad : PariezCash s’engage aux côtés du taekwondoïste Casimir Betel

Très ému, Casimir Betel a exprimé sa satisfaction et souligné que ce partenariat représente une source de motivation supplémentaire ainsi qu’un soutien concret, lui permettant de poursuivre sa carrière avec sérénité et visibilité.



« Grâce à PariezCash, je pourrai mieux me préparer pour les prochaines compétitions internationales et continuer à porter haut les couleurs du Tchad sur les tatamis du monde entier. Ce partenariat est un levier stratégique pour atteindre mes objectifs, notamment le championnat du monde et les Jeux olympiques de 2028 », a-t-il déclaré.



De son côté, le directeur général de PariezCash, Jean Philippe Bernard, a affirmé qu’au-delà d’un simple sponsoring, ce contrat incarne une vision : investir dans la jeunesse à travers le développement et l’excellence dans des domaines tels que le sport, la culture et la musique, afin de créer des opportunités durables.



Il a également invité la jeunesse tchadienne à s’inspirer du parcours de Casimir Betel : « Croyez en vous et en vos rêves, persévérez, car rien ne remplace la discipline, le courage, l’engagement personnel et le travail acharné. »



Médaillé d’or à l’Open international de Slovénie, le 23 février 2025, dans la catégorie des moins de 58 kg, Casimir Betel est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs espoirs africains de la discipline. Les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 aux États-Unis figurent parmi ses plus grands défis.