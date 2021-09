Tchad : Planned Parenthood Federation organise une compétition de football à Ndjamena

L’Association Tchadienne pour le Bien Être Familial International (Planned Parenthood Federation), a organisé une compétition de football mixte, dénommé « Copa mixtes », au Stade Paris-Congo de Ndjamena. Cet événement s’inscrit dans le cadre du brassage prôné par la campagne de sensibilisation sur la santé de reproduction des adolescents, pendant les vacances, pour une année scolaire saine et un comportement responsable.



C’est une initiative portée par le consortium constitué de trois organisations des jeunes : le Mouvement d'Action des Jeunes de l'Association Tchadienne pour le Bien Être ; le Réseau des Jeunes pour le Développement et Leadership au Tchad ; le Réseau Africain des Jeunes et Adolescents en Population et Développement, le 29 septembre 2021. Abakar Khamis, l’adjoint au maire du 6ème arrondissement, dans son discours, salue l'effort consenti par ces jeunes, à travers leurs organisations et appelle les jeunes à redoubler les efforts.

La représentante de l'UNFPA, Rachel Mbainda, a souligné quant à elle l'objectif global de cette activité, qui est de contribuer à la lutte contre les tabous des menstruations en milieu jeune, tout en les sensibilisant sur la santé sexuelle et reproductive et les méthodes contraceptives modernes.



Il faut signaler que cette compétition regroupe 8 clubs, filles comme garçons de football, de la ville de Ndjamena. Le match d'ouverture a opposé les deux équipes féminines. A l’issue de cette confrontation, Espoir du 9ème arrondissement a gagné par un score de 5 buts à 3 sur le club Cecus du 7ème arrondissement.