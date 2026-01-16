Alwihda Info
ANALYSE

Tchad : Polygamie et cohésion familiale, entre solidarité et conflits silencieux


Alwihda Info | Par Ndafogo Salmanou Ludovic - 17 Janvier 2026


La polygamie est une pratique courante dans de nombreuses sociétés tchadiennes, façonnant la vie quotidienne de nombreuses familles. Bien qu'elle soit souvent perçue comme un facteur de solidarité élargie, elle engendre également des tensions, des rivalités et des choix complexes, notamment en ce qui concerne la place des femmes et des enfants.


  Dans les foyers polygames, la gestion des relations et des ressources est essentielle. Cela inclut :
  • Répartition du temps du mari : Chaque épouse doit partager le temps et l'attention de son mari.
  • Gestion des dépenses : La répartition des ressources financières est cruciale pour éviter les conflits.
  • Partage des responsabilités domestiques et éducatives : L'entraide entre les épouses est souvent nécessaire, surtout en cas d'absence ou de maladie.
Tarmadji, première épouse d'un foyer polygame, souligne l'importance de cette entraide : « Quand l’une est malade ou absente, les autres prennent le relais. Sans cela, la famille ne tiendrait pas. »




Rivalités Silencieuses


Cependant, derrière cette apparente harmonie se cachent des rivalités souvent muettes. Les émotions telles que :
  • Concurrence affective
  • Jalousie
  • Sentiments d'injustice
sont fréquentes, mais rarement exprimées. Les tensions peuvent découler du temps accordé par le mari, de son attention ou encore de la répartition des ressources.

Ces conflits sont souvent tus par peur du jugement social, par respect des normes culturelles ou pour préserver l'image familiale, mais ils fragilisent la cohésion familiale et peuvent provoquer des fractures durables entre les épouses.




La Place des Enfants


Les enfants dans les familles polygames occupent une position complexe. Bien qu'ils grandissent dans un environnement qui peut favoriser des liens familiaux, les rivalités entre épouses peuvent créer des clivages :
  • Certains enfants bénéficient d'une attention étroite.
  • D'autres souffrent d'inégalités perçues ou d'un manque d'attention paternelle.
Mahamat, un enfant issu d'une famille polygame, confie : « On sent vite quand un enfant est plus favorisé qu’un autre. »



Cohésion ou Équilibre Fragile ?


La véritable cohésion dans un foyer polygame dépend de nombreux facteurs :
  • Conditions économiques
  • Comportement du chef de famille
  • Capacité des épouses à dialoguer
Lorsque les ressources sont limitées ou l'équité inexistante, les tensions s'intensifient.

Des spécialistes notent que la polygamie n'entraîne pas nécessairement des conflits, ni ne garantit la solidarité. Elle est souvent un équilibre fragile nécessitant maturité, responsabilité et justice au sein du foyer.



Tradition et Réalités Contemporaines


Aujourd'hui, la polygamie fait face à de nouvelles réalités, notamment :
  • Urbanisation
  • Scolarisation des filles
  • Coût de la vie
  • Évolution des mentalités
De plus en plus de femmes remettent en question ce modèle, tandis que certaines familles éprouvent des difficultés à concilier tradition et exigences économiques modernes.

 

La polygamie au Tchad est une réalité sociale complexe, oscillant entre entraide et conflits silencieux. Bien qu'elle puisse favoriser une solidarité élargie, elle engendre également des défis considérables, surtout pour les femmes et les enfants. Comprendre ces dynamiques est essentiel pour ouvrir un débat équilibré sur la place de la polygamie dans les sociétés contemporaines, loin des jugements hâtifs.


