Tchad : Polygamie et cohésion familiale, entre solidarité et conflits silencieux

Dans les foyers polygames, la gestion des relations et des ressources est essentielle. Cela inclut :
- Répartition du temps du mari : Chaque épouse doit partager le temps et l'attention de son mari.
- Gestion des dépenses : La répartition des ressources financières est cruciale pour éviter les conflits.
- Partage des responsabilités domestiques et éducatives : L'entraide entre les épouses est souvent nécessaire, surtout en cas d'absence ou de maladie.
Rivalités Silencieuses
Cependant, derrière cette apparente harmonie se cachent des rivalités souvent muettes. Les émotions telles que :
- Concurrence affective
- Jalousie
- Sentiments d'injustice
Ces conflits sont souvent tus par peur du jugement social, par respect des normes culturelles ou pour préserver l'image familiale, mais ils fragilisent la cohésion familiale et peuvent provoquer des fractures durables entre les épouses.
La Place des Enfants
Les enfants dans les familles polygames occupent une position complexe. Bien qu'ils grandissent dans un environnement qui peut favoriser des liens familiaux, les rivalités entre épouses peuvent créer des clivages :
- Certains enfants bénéficient d'une attention étroite.
- D'autres souffrent d'inégalités perçues ou d'un manque d'attention paternelle.
Cohésion ou Équilibre Fragile ?
La véritable cohésion dans un foyer polygame dépend de nombreux facteurs :
- Conditions économiques
- Comportement du chef de famille
- Capacité des épouses à dialoguer
Des spécialistes notent que la polygamie n'entraîne pas nécessairement des conflits, ni ne garantit la solidarité. Elle est souvent un équilibre fragile nécessitant maturité, responsabilité et justice au sein du foyer.
Tradition et Réalités Contemporaines
Aujourd'hui, la polygamie fait face à de nouvelles réalités, notamment :
- Urbanisation
- Scolarisation des filles
- Coût de la vie
- Évolution des mentalités