TCHAD

Tchad : Pourquoi se séparer tant que deux cœurs s’aiment encore ?


Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 15 Janvier 2026



L’amour, à lui seul, ne suffit pas toujours à maintenir une relation. Deux cœurs peuvent continuer à s’aimer sincèrement, tout en se faisant du mal. Alors, pourquoi choisir la séparation quand l’amour est encore présent ?

D’abord, il y a la réalité du quotidien. L’amour peut exister, mais être étouffé par l’incompréhension, les disputes répétées, le manque de respect ou l’absence de communication. À force d’accumuler les blessures, la relation devient un poids plutôt qu’un refuge. « Je l’aimais encore, profondément.

Mais chaque jour, on se blessait sans le vouloir. On ne se comprenait plus. J’ai compris que rester par amour ne suffisait pas quand la relation me détruisait peu à peu », déclare Claudia, 28 ans. Ensuite, il y a l’évolution personnelle. Parfois, deux personnes s’aiment, mais ne marchent plus dans la même direction.

Les rêves changent, les priorités aussi. Continuer ensemble peut alors devenir un frein à l’épanouissement individuel. « On s’aimait, mais on ne voulait plus les mêmes choses. Partir a été la décision la plus difficile de ma vie. Pourtant, c’est en me séparant que j’ai appris à me retrouver, et à respecter ce que je voulais vraiment », témoigne Innocent, 25 ans. Il y a aussi l’amour de soi. Se séparer, peut être un acte de courage, une manière de se préserver.

Ce n’est pas renier l’amour partagé, mais refuser que celui-ci se transforme en souffrance permanente. Enfin, certaines séparations ne sont pas des échecs, mais des fins nécessaires. Elles permettent de préserver la beauté de ce qui a été vécu, sans laisser la rancœur effacer les souvenirs.

Se séparer alors que deux cœurs s’aiment encore, c’est parfois reconnaître que l’amour mérite mieux que la douleur. C’est accepter que l’amour ne se mesure pas seulement à la capacité de rester, mais aussi au courage de partir quand rester fait trop mal.


