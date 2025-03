TCHAD Tchad : Pr Mahamat Seid Ali, un candidat de choix pour la Commission parlementaire de l'Éducation

Alwihda Info | Par Alwihda - 10 Mars 2025



Un parcours académique et professionnel exceptionnel pour relever les défis de l'éducation tchadienne.



Dans le contexte actuel de réforme et de modernisation du système éducatif tchadien, la présidence de la Commission parlementaire de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle revêt une importance stratégique. Parmi les figures les plus qualifiées pour occuper cette fonction, le Député Pr Mahamat Seid Ali se distingue par son parcours académique et professionnel exceptionnel, faisant de lui le choix naturel pour diriger cette commission.

Un Académicien Chevronné au Service de l’Éducation

Professeur des Universités du CAMES, Pr Mahamat Seid Ali est un expert reconnu dans le domaine des sciences et techniques de l’ingénieur, plus particulièrement dans le génie agro-industriel. Titulaire d’un doctorat en sciences techniques avec mention “très honorable” obtenu en Russie, il a gravi les échelons académiques jusqu’à atteindre le grade de professeur des universités, avec une cotation A du CAMES, preuve de son excellence scientifique. Ses nombreuses publications dans des revues internationales indexées renforcent son profil d’intellectuel engagé dans la recherche et l’innovation.

Une Expérience Avérée dans la Gestion du Secteur Éducatif

Le Pr Mahamat Seid Ali possède une riche expérience au sein des institutions éducatives et universitaires du Tchad. Son passage à la tête de plusieurs structures académiques et administratives témoigne de son expertise en matière de gestion de l’éducation. Il a occupé des postes tels que : Président de l’Université Adam Barka d’Abéché (2019-2023)

(2019-2023) Vice-Président de l’Université de Moundou (2016-2019)

(2016-2019) Vice-Recteur de l’Université de Doba (2013-2016)

(2013-2016) Secrétaire Général de l’Université des Sciences et de Technologie d’Ati (2010)

(2010) Directeur de l’Enseignement secondaire technique et professionnel au Ministère de l’Éducation nationale

au Ministère de l’Éducation nationale Membre du comité de pilotage du Programme d’Appui à la Réforme du Secteur de l’Éducation Tchadienne (PARSET) Une Connaissance Approfondie des Politiques Éducatives

Fort de son expérience à la Primature en tant qu’expert assistant au conseiller à l’enseignement supérieur, Pr Mahamat Seid Ali a contribué à la mise en œuvre de plusieurs réformes éducatives. Son rôle actif dans la rédaction de la loi d’orientation du système éducatif tchadien et son implication dans l’organisation des examens et concours nationaux démontrent sa maîtrise des enjeux du secteur.

Un Engagement Patriotique et une Reconnaissance Nationale

Chevalier de l’Ordre National du Mérite Civique et de l’Ordre International des Palmes Académiques du CAMES, il est un acteur engagé dans la promotion du savoir et du mérite académique au Tchad. Son parcours au sein du Conseil National du Salut (CNS) et son implication dans plusieurs campagnes nationales témoignent de son engagement citoyen et de son attachement aux valeurs républicaines.

Un Choix Stratégique pour l’Avenir de l’Éducation au Tchad

Avec une vision claire et une connaissance approfondie des défis éducatifs du pays, le Pr Mahamat Seid Ali apparaît comme le candidat idéal pour présider la Commission parlementaire de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle. Son expertise, son expérience et son engagement en font un atout majeur pour impulser les réformes nécessaires à l’amélioration du système éducatif tchadien.

Son accession à cette responsabilité garantirait une gestion éclairée et dynamique des dossiers éducatifs, au bénéfice des étudiants, des enseignants et de l’ensemble du secteur. Dans le contexte actuel de réforme et de modernisation du système éducatif tchadien, la présidence de la Commission parlementaire de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle revêt une importance stratégique. Parmi les figures les plus qualifiées pour occuper cette fonction, le Député Pr Mahamat Seid Ali se distingue par son parcours académique et professionnel exceptionnel, faisant de lui le choix naturel pour diriger cette commission.Professeur des Universités du CAMES, Pr Mahamat Seid Ali est un expert reconnu dans le domaine des sciences et techniques de l’ingénieur, plus particulièrement dans le génie agro-industriel. Titulaire d’un doctorat en sciences techniques avec mention “très honorable” obtenu en Russie, il a gravi les échelons académiques jusqu’à atteindre le grade de professeur des universités, avec une cotation A du CAMES, preuve de son excellence scientifique. Ses nombreuses publications dans des revues internationales indexées renforcent son profil d’intellectuel engagé dans la recherche et l’innovation.Le Pr Mahamat Seid Ali possède une riche expérience au sein des institutions éducatives et universitaires du Tchad. Son passage à la tête de plusieurs structures académiques et administratives témoigne de son expertise en matière de gestion de l’éducation. Il a occupé des postes tels que :Fort de son expérience à la Primature en tant qu’expert assistant au conseiller à l’enseignement supérieur, Pr Mahamat Seid Ali a contribué à la mise en œuvre de plusieurs réformes éducatives. Son rôle actif dans la rédaction de la loi d’orientation du système éducatif tchadien et son implication dans l’organisation des examens et concours nationaux démontrent sa maîtrise des enjeux du secteur.Chevalier de l’Ordre National du Mérite Civique et de l’Ordre International des Palmes Académiques du CAMES, il est un acteur engagé dans la promotion du savoir et du mérite académique au Tchad. Son parcours au sein du Conseil National du Salut (CNS) et son implication dans plusieurs campagnes nationales témoignent de son engagement citoyen et de son attachement aux valeurs républicaines.Avec une vision claire et une connaissance approfondie des défis éducatifs du pays, le Pr Mahamat Seid Ali apparaît comme le candidat idéal pour présider la Commission parlementaire de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle. Son expertise, son expérience et son engagement en font un atout majeur pour impulser les réformes nécessaires à l’amélioration du système éducatif tchadien.Son accession à cette responsabilité garantirait une gestion éclairée et dynamique des dossiers éducatifs, au bénéfice des étudiants, des enseignants et de l’ensemble du secteur.





Dans la même rubrique : < > Tchad : Des adolescentes réfugiées fabriquent du charbon écologique pour un avenir durable Tchad : L’ONAPE lance un programme de réintégration pour les ex-employés de la base militaire française Tchad : La CNPS clarifie les accusations et défend sa transparence Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)