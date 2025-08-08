Tchad : Première journée du procès de Succès Masra





L'audition de M. Masra, qui a duré de 16h00 à 19h50, s'est déroulée dans une salle d'audience à l'ambiance particulière. On pouvait voir à l'arrière 174 détenus de MandaKao, tous vêtus de gilets orange. La salle était également remplie de membres des forces de défense et de sécurité en treillis et lourdement armés, principalement de fusils AK-47 et FAMAS, leur main restant souvent proche de la gâchette. Le directeur général de la police judiciaire était lui aussi présent.





Les interventions des avocats ont marqué cette journée, chaque partie cherchant à faire valoir ses objections et requêtes dans des échanges parfois tendus. L'audition de Dr. Succès Masra reprendra ce vendredi 8 août 2025.