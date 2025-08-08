Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Première journée du procès de Succès Masra


Alwihda Info | Par Alwihda - 8 Août 2025


Assistant d'écriture
Tchad : Première journée du procès de Succès Masra
La première journée du procès de Dr. Succès Masra s'est tenue ce jeudi 7 août 2025 devant le tribunal criminel. Le leader politique, entouré d'une vingtaine d'avocats pour sa défense, est apparu souriant, les cheveux et la barbe longs. Il était vêtu d’un polo à manches longues bleu et blanc, d’un jean bleu, de lunettes à monture noire, et portait un brassard aux couleurs du drapeau du Tchad.


Tchad : Première journée du procès de Succès Masra


  L'audition de M. Masra, qui a duré de 16h00 à 19h50, s'est déroulée dans une salle d'audience à l'ambiance particulière. On pouvait voir à l'arrière 174 détenus de MandaKao, tous vêtus de gilets orange. La salle était également remplie de membres des forces de défense et de sécurité en treillis et lourdement armés, principalement de fusils AK-47 et FAMAS, leur main restant souvent proche de la gâchette. Le directeur général de la police judiciaire était lui aussi présent.

 
Les interventions des avocats ont marqué cette journée, chaque partie cherchant à faire valoir ses objections et requêtes dans des échanges parfois tendus. L'audition de Dr. Succès Masra reprendra ce vendredi 8 août 2025.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 07/08/2025

Tchad : à N'Djamena, le retrait d'argent dans les banques, une souffrance pour les clients

Tchad : à N'Djamena, le retrait d'argent dans les banques, une souffrance pour les clients

Tchad : le Bureau Central National d’Interpol remet 125 véhicules volés aux autorités soudanaises Tchad : le Bureau Central National d’Interpol remet 125 véhicules volés aux autorités soudanaises 07/08/2025

Populaires

Tchad : le procès de Succès Masra et de 74 co-inculpés s’est ouvert à N’Djamena

07/08/2025

Tchad : Dr Succès Masra rejette les accusations et évoque les accords de Kinshasa et Toumaï

07/08/2025

Dr Succès Masra : "Je ne connaissais pas le village de Mandakao"

07/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 02/08/2025 - Alwihda

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby 04/07/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter