TCHAD

Tchad : Première session budgétaire du Conseil provincial de la Tandjilé


Alwihda Info | Par Eric Guedi - 5 Septembre 2025


Le Conseil provincial de la Tandjilé a tenu sa première session budgétaire ce jeudi 4 septembre 2025 à Laï, marquant une étape importante dans le processus de décentralisation du Tchad. Présidée par Yaougue Mallet, président du Conseil, la cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général de la province, Alhadj Abdoulaye Boulama.


  Cette session, qui doit durer deux semaines, a pour objectif d'examiner et d'adopter les grandes orientations budgétaires pour l'année en cours. L'accent est mis sur la transparence dans la gestion des ressources publiques et une répartition équitable des investissements pour le développement de la province.

 
Dans son discours, Yaougue Mallet a insisté sur l'importance du Conseil pour la consolidation de la démocratie locale et du développement inclusif. Alhadj Abdoulaye Boulama, pour sa part, a exprimé son émotion face à la tenue de ces assises et a encouragé les conseillers à travailler de manière constructive.


