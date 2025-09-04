Tchad : Première session budgétaire du Conseil provincial de la Tandjilé





Cette session, qui doit durer deux semaines, a pour objectif d'examiner et d'adopter les grandes orientations budgétaires pour l'année en cours. L'accent est mis sur la transparence dans la gestion des ressources publiques et une répartition équitable des investissements pour le développement de la province.





Dans son discours, Yaougue Mallet a insisté sur l'importance du Conseil pour la consolidation de la démocratie locale et du développement inclusif. Alhadj Abdoulaye Boulama, pour sa part, a exprimé son émotion face à la tenue de ces assises et a encouragé les conseillers à travailler de manière constructive.