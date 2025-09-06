Tchad : Premiers lauréats du Centre de Formation Ibni Waris à Goz-Beïda



Présidée par le secrétaire général de la province de Sila, Ali M'bodou Djibrine, la cérémonie a réuni des autorités et les parents des lauréats. Dans son discours, M. Djibrine a salué l'initiative du centre, encourageant les diplômés à utiliser leurs nouvelles compétences pour contribuer activement au développement de leur communauté et du pays.





Les jeunes diplômés, fiers de leurs accomplissements, ont remercié les formateurs et se sont engagés à devenir des agents de changement. Cet événement marque une étape importante pour le centre, qui s'est donné pour mission d'offrir des opportunités de développement aux jeunes de la province.