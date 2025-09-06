Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Premiers lauréats du Centre de Formation Ibni Waris à Goz-Beïda


Alwihda Info | Par Bechir Ahmat - 7 Septembre 2025


Le Centre de Formation Ibni Waris de Goz-Beïda a célébré la réussite de sa première promotion lors d'une cérémonie de remise d'attestations, le dimanche 7 août 2025. Plus de 70 jeunes ont été certifiés après avoir suivi des formations en art oratoire, leadership, anglais, arabe et entrepreneuriat.


Tchad : Premiers lauréats du Centre de Formation Ibni Waris à Goz-Beïda

Présidée par le secrétaire général de la province de Sila, Ali M'bodou Djibrine, la cérémonie a réuni des autorités et les parents des lauréats. Dans son discours, M. Djibrine a salué l'initiative du centre, encourageant les diplômés à utiliser leurs nouvelles compétences pour contribuer activement au développement de leur communauté et du pays.

 
Les jeunes diplômés, fiers de leurs accomplissements, ont remercié les formateurs et se sont engagés à devenir des agents de changement. Cet événement marque une étape importante pour le centre, qui s'est donné pour mission d'offrir des opportunités de développement aux jeunes de la province.



