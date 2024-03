Tchad – Présidentielle : Le MRJ annonce la candidature de Lol Hassan Brahim

L’assemblée générale du MRJ a délibérément choisi de reconduire Lol Hassan Brahim pour rivaliser avec d’autres partis, dont le Mouvement Patriotique du Salut (MPS), le Rassemblement Démocratique Populaire, et d’autres formations politiques. Cette élection mettra fin à une période de transition de trois ans au Tchad.



Le candidat du MRJ s’est engagé solennellement à défendre les valeurs de la paix et de la justice, qui sont chères au pays. Le scrutin présidentiel sera un moment crucial pour l’avenir du Tchad, et les citoyens attendent avec intérêt les résultats de cette élection.