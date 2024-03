Tchad / Présidentielle : la candidature de Djimet Clement Bagaou rejetée pour non-conformité des documents

De plus, une autre anomalie a été relevée dans son dossier. Dans son curriculum vitae, le candidat s'est présenté en tant que "colonel professeur Djimet Clement Bagaou », tandis que la profession mentionne ex-colonel. Cette mention soulève des interrogations quant à l'exactitude des informations fournies par le candidat, selon Me. Jean-Bernard Padare, bien que le CV ne soit pas une pièce requise pour le dossier de candidature : "Dans son CV, on ne l'a pas exigé mais il l'a inclus dans le dossier, donc c'est une pièce que nous devons exploiter. Dans la section état civil, il est mentionné le nom et le prénom. Il a écrit : Colonel Professeur Djimet Clément Bagaou."



Suite à ces constats, le Conseil constitutionnel a déclaré la candidature de Djimet Clement Bagaou irrecevable pour l'élection présidentielle à venir.