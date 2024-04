Tchad – Présidentielle : signature du Code de bonne conduite par les candidats

Le 6 avril 2024, les dix candidats à la présidence ont apposé leur signature sur le document du code de bonne conduite. Cette action symbolise leur engagement envers des valeurs telles que le respect mutuel entre les candidats et le rejet de toute forme de violence. Il est primordial que les dirigeants politiques soient exemplaires dans leurs comportements et qu'ils respectent les règles établies pour garantir un climat serein pendant la campagne électorale.



Le président de l'Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE), Ahmed Bartchiret, a souligné que ce code représente non seulement un ensemble de règles, mais aussi un pacte de confiance entre les candidats et la population. L'objectif commun est d'assurer le déroulement de l'élection dans une atmosphère calme et sereine, où chaque citoyen peut exercer son droit démocratique en toute tranquillité.



La campagne électorale doit se concentrer sur la présentation des programmes et des idées défendus par les candidats. Ahmed Bartchiret insiste sur l'importance d'éviter la diffamation et la violence lors des discours politiques. Les électeurs doivent être informés sur les propositions concrètes offertes par chaque candidat afin qu'ils puissent faire un choix éclairé lors du scrutin.



L'ANGE s'engage également à surveiller le respect du code de bonne conduite par les candidats. Des observateurs nationaux et internationaux collaboreront pour veiller au respect des engagements pris par ces derniers. Cette initiative vise à garantir une élection équitable et transparente au Tchad, où chaque voix compte.