Tchad : Prestation de serment de six nouveaux notaires à Abéché





Nommés par le décret n° 1418/PR/2025, les six notaires, parmi lesquels figurent Me Massout Farida Micheline, Me Abdias Djobonlangui, Me Goinkinar Sartabé, Me Daoud Idriss Daoud et Me Noubadoum Manmadjé, ont prêté serment conformément à la loi. Le premier substitut du procureur général a rappelé aux nouveaux notaires l'importance de leur serment, les exhortant à se souvenir de cet engagement solennel dans l'exercice de leurs fonctions, car leur intégrité sera essentielle pour leur carrière.