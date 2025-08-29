Nommés par le décret n° 1418/PR/2025, les six notaires, parmi lesquels figurent Me Massout Farida Micheline, Me Abdias Djobonlangui, Me Goinkinar Sartabé, Me Daoud Idriss Daoud et Me Noubadoum Manmadjé, ont prêté serment conformément à la loi. Le premier substitut du procureur général a rappelé aux nouveaux notaires l'importance de leur serment, les exhortant à se souvenir de cet engagement solennel dans l'exercice de leurs fonctions, car leur intégrité sera essentielle pour leur carrière.
Tchad : Prestation de serment de six nouveaux notaires à Abéché
Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 29 Août 2025
Six nouveaux notaires ont prêté serment ce vendredi 29 août 2025 au palais de justice d'Abéché. Cette cérémonie, qui marque leur entrée en fonction, s'est déroulée en présence du secrétaire général du département de Ouara, Mahamat Ali Imam, représentant le Délégué Général du Gouvernement.
Nommés par le décret n° 1418/PR/2025, les six notaires, parmi lesquels figurent Me Massout Farida Micheline, Me Abdias Djobonlangui, Me Goinkinar Sartabé, Me Daoud Idriss Daoud et Me Noubadoum Manmadjé, ont prêté serment conformément à la loi. Le premier substitut du procureur général a rappelé aux nouveaux notaires l'importance de leur serment, les exhortant à se souvenir de cet engagement solennel dans l'exercice de leurs fonctions, car leur intégrité sera essentielle pour leur carrière.
