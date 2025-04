Tchad/Qatar : l’ambassadeur de l'État du Qatar reçu par le ministre des Affaires étrangères

Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'Étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a accordé ce mercredi, 23 avril 2025, une audience à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État du Qatar au Tchad. En effet, Taleb Mohamed Al-Menakhas a rendu une visite de courtoisie au chef de la diplomatie tchadienne.



Cet entretien a permis au diplomate qatari de renouveler au patron du département des Affaires étrangères ses très hautes estime et considération, et surtout d'évoquer l'excellence de relations de coopération bilatérale pluridimensionnelle entre N’Djamena et Doha.



Les deux capitales ont une vision commune sur nombre de questions d'intérêt commun et beaucoup plus soutenue dans la consolidation de la paix.