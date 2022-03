Tchad : "Qu'il neige ou qu'il pleuve, nous ne trahirons jamais la mémoire de nos ainés", Dr. Allah-Ridy Koné

"Le mot « Banana » n'est pas un clan, une ethnie ou une tribu. C'est un terme générique qui signifie simplement "mon ami". Ainsi, tous ceux qui vivent en pays Banana, Mayo Kebbi et Tandjilé, sont des Banana", a déclaré Dr. Allah-Ridy Koné.



Selon lui, "si le MPS est devenu un parti porteur d'espoir du peuple tchadienne, il a fallu une audace d'un poignée d'hommes avec à leur tête le feu Maréchal ldriss Deby Itno".



Dr. Allah-Ridy Koné a rendu un vibrant hommage au défunt Maréchal. "On aurait voulu précisément pendant cette célébration apercevoir le feu Maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno danser le gourna comme il avait l'habitude, mais hélas Allah a préféré le rappeler au repos. Le Maréchal était un homme qui a aimé son pays. Lui-même disait : « je préfère mourir que de voir le désordre s'installer au Tchad ». ll est mort conformément à sa volonté", a témoigné le président du comité d'organisation.



"Qu'il neige ou qu'il pleuve, nous ne trahirons jamais la mémoire de nos ainés. Nous ne suivrons jamais le discours de la haine et de la scission du Tchad. Nous disons oui à l'unitė, à la paix et a la prospérité du Tchad", a poursuivi Dr. Allah-Ridy Koné.



Pour lui, les acquis du parti continuerons de se consolider. "Le Maréchal est mort certes mais le MPS est encore vivant", a-t-il conclu.