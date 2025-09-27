Tchad / RCA : La Force Mixte de Sécurisation de la Frontière est officiellement lancée à Sarh





Cette initiative est le fruit de la vision des deux Chefs d’État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno (Tchad) et le Professeur Faustin Archange Touadéra (RCA), visant à sécuriser la frontière commune dans le respect mutuel et la solidarité régionale.

Prise de Commandement et Délégations de Haut Niveau

Le moment fort de l’événement a été la prise de commandement par le Général de Brigade Moubarak Abakar Nassour, désormais Commandant de la Force (ComForce), qui sera assisté du Général de Brigade Charles Henry Grengbo (RCA) en tant qu'adjoint.





La République Centrafricaine (RCA) était représentée par une forte délégation, conduite par le Général d’Armée Zéphirin Mamadou, Chef d'État-Major Général des Forces Armées Centrafricaines (FACA), Commandant du Quartier Général et de la Zone de Défense de Bangui.





Le Général Mamadou était notamment accompagné du Général de Division Freddy Johnson Sakama (Sous-Chef d’État-Major Général chargé des Opérations), du Colonel Thierry Briste Matchiyou (Chef de Cabinet du CEMG des FACA), ainsi que des militaires centrafricains désignés pour armer l’État-Major de cette nouvelle Force Mixte.





La cérémonie s’est achevée par une visite guidée des locaux du futur État-Major de la Force, actuellement en cours d’aménagement à Sarh.