Tchad-RCA : ouverture des travaux de la grande commission mixte

A l’invitation du gouvernement centrafricain, la 15ème session de la grande commission mixte de coopération entre la République centrafricaine et la République du Tchad se tient du 21 au 22 octobre 2024 à Bangui.



La cérémonie solennelle d’ouverture des travaux a été marquée par les allocutions des deux chefs de délégation, lesquels se sont félicités de l’excellence des solides relations séculaires et historiques qui unissent les deux pays.



Les chefs de la diplomatie tchadienne et centrafricaine ont réaffirmé leur engagement et leur détermination communs à œuvrer ensemble en vue d’insuffler une dynamique nouvelle à leur coopération, conformément aux orientations de leurs plus hautes autorités respectives.



La délégation tchadienne participant à ces assises est conduite par le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, Abderaman Koulamallah, et est composée de plusieurs membres du gouvernement.