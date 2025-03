Tchad : Razolo lance "NEXUS JAZZ", un album qui célèbre la richesse des rythmes tchadiens

Un Long Parcours

Voyage Musical

Saï

Ndoh

Law

Mboum

Boua

Non Pah

Kossok

Saccadé

Waïwa

Samagoï

Dala

Appel à Soutien

Le 9 mars 2025, l’association Koravy, dirigée par Guedoum Djimbaye, a organisé une conférence à l’espace Koravy dans le 9ᵉ arrondissement de Toukra pour le lancement officiel de l’album NEXUS JAZZ de l’artiste Razolo. Cet album met en avant les rythmes tchadiens et africains, offrant une nouvelle perspective sur la musique contemporaine du pays.Dans son allocution, Razolo a exprimé que cet album est le résultat d’un travail acharné de 11 ans. Il a souligné l'impact des influences extérieures sur la culture tchadienne, entraînant un complexe d’infériorité. Pour lui, NEXUS JAZZ représente un premier remède aux défis qui affectent l'identité culturelle du Tchad.L'album propose un véritable voyage musical à travers le Tchad, établissant un dialogue entre instruments locaux et internationaux. Il met particulièrement en lumière la cithare, un instrument rarement utilisé dans la musique contemporaine. Razolo explore également 11 rythmes musicaux tchadiens méconnus ou en voie de disparition, notamment :Razolo a également évoqué les difficultés financières rencontrées lors de la production de cet album. Il a lancé un appel à tous ceux qui souhaitent soutenir son projet, afin de permettre la duplication de l’album en plusieurs exemplaires.Le lancement deest une étape significative pour la promotion de la culture musicale tchadienne. Razolo, avec son engagement, espère raviver l'intérêt pour les rythmes traditionnels et renforcer l'identité culturelle du Tchad à travers sa musique.