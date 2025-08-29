Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Réception du vaccin contre le choléra à Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 30 Août 2025


Le ministre de la Santé Publique, Dr Abdelmadjid Abdelrahim, a réceptionné ce samedi 30 août 2025 les premiers lots de vaccins contre l'épidémie de choléra. La cérémonie, qui s'est déroulée à Abéché, a rassemblé les autorités locales, les partenaires techniques et financiers ainsi que les acteurs impliqués dans la riposte.


  Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a salué le leadership du ministre et a réaffirmé la détermination de l'administration locale à mener la campagne à bien. De leur côté, les représentants de l'UNICEF et de l'OMS ont souligné que l'acquisition des vaccins était le fruit d'une collaboration et d'un partenariat solides.

 
Le ministre a annoncé que le gouvernement a mis un hélicoptère à la disposition du comité de riposte pour acheminer les vaccins et les intrants dans les zones les plus difficiles d'accès. Il a appelé les populations des zones touchées à se faire vacciner pour garantir le succès de la campagne et a également exhorté les équipes de vaccination à faire preuve de professionnalisme et de dévouement.


