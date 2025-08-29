Tchad : Réception du vaccin contre le choléra à Abéché





Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a salué le leadership du ministre et a réaffirmé la détermination de l'administration locale à mener la campagne à bien. De leur côté, les représentants de l'UNICEF et de l'OMS ont souligné que l'acquisition des vaccins était le fruit d'une collaboration et d'un partenariat solides.





Le ministre a annoncé que le gouvernement a mis un hélicoptère à la disposition du comité de riposte pour acheminer les vaccins et les intrants dans les zones les plus difficiles d'accès. Il a appelé les populations des zones touchées à se faire vacciner pour garantir le succès de la campagne et a également exhorté les équipes de vaccination à faire preuve de professionnalisme et de dévouement.