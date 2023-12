ANNONCES Tchad : Recrutement d'un Bureau d'Études de Génie Civil pour la supervision et le contrôle de travaux (PROLAC-TD)

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 19 Décembre 2023



Le Gouvernement de la République du TCHAD a reçu un financement de l’Association Internationale de Développement (IDA), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif au recrutement d’un Bureau ou un groupement de bureaux pour la supervision et contrôle des travaux de réhabilitation des polders de Bérim et Mamdi.

Recrutement d’un Bureau d’Etudes de Génie Civil pour la supervision et le contrôle des travaux de réhabilitation des polders de Berim et Mamdi



OBJECTIFS DE LA MISSION



L’objectif général de cette mission est d’assurer le contrôle et la supervision des travaux de réhabilitation des polders de Mamdi et de Bérim dans le Département Mamdi, Province du Lac.



Plus spécifiquement, il s’agit i) d’examiner les marchés des travaux et d’identifier les points à risques, ii) approuver les programmes d’exécution soumis par les entreprises titulaires des marchés et comportant les plans d’installation des chantiers, les plannings actualisés, et iii) assurer le contrôle de conformité technique des matériaux, matériels et personnel.



Les Termes de référence pour le contrôle des travaux seront obtenus à la Coordination Nationale du PROLAC-TD à l’adresse ci-après : recrutements ou [yang.joel@Prolac-td]mail:yang.joel@Prolac-td , Tél : (+235)6625 20 01 /95 68 49 60



Le Projet de Relance et de Développement de la Région du Lac Tchad (PROLAC-TD) invite les cabinets (« Services consultants ») intéressés à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.



Les candidats intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises, une expérience générale et spécifique à la mission et prouver qu’ils ont un personnel clé pour l’exécution des services.



Les candidats seront sélectionnés selon la procédure de Sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC) telle que d’écrite dans « le Règlement de passation des marchés de la Banque ». Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires, tous les jours ouvrables à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : i) du lundi à jeudi : de 08 heures à 15h30 minutes, et ii) le vendredi de 08 heures à 12 heures.



Les expressions d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous sous forme de support papier (plis fermé) en trois (03) exemplaires dont un original et en support électronique au plus tard le 29 décembre 2023 à 10h00 à la Coordination Nationale du PROLAC-TD B.P. 7165, Avenue Naimbaye Lossimian, au Quartier Sabangali à N’Djamena-Tchad.



Fait à N’Djaména le 14 décembre 2023



LE SECRETAIRE GENERAL DU MINISTERE

MAHAMAT CHAÏB BRAHIM



Veuillez télécharger ci-dessous, la version complète de l'annonce en format PDF, ci-dessous :

